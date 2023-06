Due bossoli nel suo hotel a Bologna | ancora minacce per Giuseppe Antoci | ex presidente del Parco dei Nebrodi

(Di sabato 10 giugno 2023) Duesono stati trovati da personale della Polizia di Stato e della scorta di, exdeldeionorario della fondazione Antonino Caponnetto, nei pressi dell’dove l’uomo soggiornava, per partecipare a un incontro alla Scuola di Pace di Montesole di Marzabotto. L’exdel, venerdì è tornato a Marzabotto per parlare di mafie al Festival “Radici – Delle memorie civili e ambientali”. Ma quello che trova sono due bassoli. La scorta dell’exdella fondazione Antonino Caponnetto, con il supporto poi della Polizia di Stato, ...

BOLOGNA -in una busta davanti a un albergo dove stava per arrivare Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi già noto per aver svelato il sistema mafioso di accaparramento dei fondi ...un po' arrugginiti sono stati trovati da personale della Polizia di Stato e della scorta di Giuseppe Antoci , ex presidente del parco dei Nebrodi e presidente onorario della fondazione ...Una busta con, forse un avvertimento. Allarme nel pomeriggio di ieri per Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi già noto per aver svelato il sistema mafioso di accaparramento dei fondi ...

Trovati due bossoli vicino all'hotel dove era atteso Giuseppe Antoci RaiNews

Due bossoli d'arma da fuoco sono stati ritrovati venerdì 9 giugno non lontano dall'ingresso dell'albergo a Bologna dove era ospitato Giuseppe Antoci ex presidente del parco dei Nebrodi, costretto da ...Due bossoli sono stati trovati da personale della polizia e della scorta di Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e presidente onorario della fondazione Antonino Caponnetto, nei pressi ...