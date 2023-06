Ponte sullo stretto di Messina | L' Autorità nazionale anticorruzione stronca il decreto

(Di venerdì 9 giugno 2023) Per come è formulato, ilsancisce uno squilibrio nei contratti tra pubblico e privato a danno del pubblico, sul quale vengono scaricati tutti i rischi dell'opera

A parlare è Vincenzo Franza, amministratore delegato di Caronte&Tourist . Il convegno 'IlStretto , Infrastrutture e trasporti per riunire l'Italia' si tiene proprio su una delle navi del gruppo Caronte.... le grandi manovre per fare le scarpe al generale Le diplomazie parallele di Meloni e Mattarella: premier in Tunisia per i migranti, Capo dello Stato da Macron per ricucire strappo...Nuove regole Ue sui migranti, l'Anac boccia ilstretto, l'Ucraina contrattacca, le indagini sulla Questura di Verona, il decreto Lavoro. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Accordo nella Ue. Un nuovo pattto su sbarchi e asilo' ...

L'Anac demolisce il Ponte sullo Stretto di Messina: «Così è un favore ai privati» Open

"Il ponte sarà una rivoluzione per tutti, ma nel frattempo c'è chi paga il costo a km più alto dell'Europa". Le parole del comitato ...Dalle verifiche effettuate la struttura non è più transitabile. Il ponte in ferro tra Acquanegra e Calvatone, in seguito alle numerose verifiche ispettive recentemente attuate e dopo diverse interlocu ...