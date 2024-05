I servizi segreti ucraini hanno sventato un piano russo per assassinare Zelensky

Mosca , 26 marzo 2024 – Un tribunale di Mosca ha spiccato un mandato di arresto nei confronti del direttore dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu), Vasyl Malyuk, con l’accusa di terrorismo. Malyuk è stato subito aggiunto alla lista dei ricercati in ...

In Ucraina arrestati 2 membri dei servizi di sicurezza: volevano uccidere Zelensky - In Ucraina arrestati 2 membri dei servizi di sicurezza: volevano uccidere Zelensky - Roma, 7 mag. (askanews) – Secondo il servizio di Sicurezza ucraino, due funzionari della sicurezza ucraini sono stati arrestati con l’accusa di aver pianificato l’assassinio del presidente Volodymyr Z ...