Torino | ecco il primo acquisto | c’è l’ufficialità

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilha annunciato ufficialmente ildella sessione di calciomercato estiva. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato ufficiale delsull’arrivo del portiere Mihai Popa. COMUNICATO – IlFootball Club è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Mihai Popa, con decorrenza 1° luglio 2023. Popa è nato a Constanta, in Romania, il 12 ottobre del 2000. Alto 190cm, il portiere è cresciuto calcisticamente nell’Academia Hagi e ha debuttato tra i professionisti con il Farul Costanza. Acquistato dall’Astra Giurgiu nel 2019, ha quindi maturato un’esperienza in prestito con il Rapid Bucarest nel 2020 prima di rientrare all’Astra, l’anno successivo, dove ha esordito nel massimo campionato romeno. Nel 2021 il trasferimento al Voluntari, club con cui ha totalizzato 77 ...

Torna anche il prolungamento per Bardonecchia e Oulx/Sestriere durante i fine settimana della coppia di Intercity Genova -. Attraverso la soluzione link del Regionale treno+bus o battello è ...perché il modello adottato da SAIE LAB Napoli per accendere un riflettore potente sulla ... Con l'evento odierno prosegue il tour di 5 tappe dei Saie Lab , inaugurato alo scorso 24 marzo e ...La marcia il 17 giugno: "Sarà un corteo dalla periferia al centro". Parteciperà anche La Stampa con un carro della redazione. Nessuna richiesta di patrocinio ...

Torino, ufficiale Popa: ecco il portiere rumeno, pungolo di Vanja Tuttosport

Il Torino batte il primo colpo sul mercato, Mihai Popa è un nuovo calciatore dei granata. Ecco il comunicato ufficiale del club: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare il tesseramento del ...Archiviata la finale di Conference League, sabato è il turno dell’Inter in Champions League. Ma dai quotidiani e non soltanto arrivano già importanti notizie in chiave mercato, che riguardano da vicin ...