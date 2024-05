Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 10 maggio 2024)live dellatraoggi, venerdì 10 maggio Svanito ogni tentativo di mediazione per il cessate il fuoco, ora l’attenzione si concentra sui rapporti tra Usa e. Il presidente degli Stati Uniti Biden, infatti, in un’intervista alla Cnn per la prima volta dall’inizio dellaha paventato la possibilità di non inviare più armi a Gerusalemme se l’operazione militare a Rafah andrà avanti. Biden ha anche aggiunto: “I civili sono stati uccisi a Gaza come conseguenza di quelle bombe e di altri modi in cui vengono attaccati i centri abitati”. Il premier Benyamin Netanyahu, dal canto suo, ha replicato l’intenzione di andare avanti nella battaglia controanche da soli. Di seguito ledi ...