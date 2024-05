Caso Toti - Crosetto | Con questa logica potrebbe essere arrestata la maggioranza dei magistrati

(Di venerdì 10 maggio 2024) «La carcerazione preventiva non nasce come strumento di intimidazione o per aumentare l'audience di un'inchiesta». «Dispiace dirlo, ma l'avevo detto» «La carcerazione preventiva non nasce come strumento di intimidazione o per aumentare l'audience di un'inchiesta». «Dispiace dirlo, ma l'avevo detto»«La carcerazione preventiva non nasce come strumento di intimidazione o per aumentare l'audience di un'inchiesta». «Dispiace dirlo, ma l'avevo detto»

Crosetto "Con la logica usata per Toti sarebbero arrestabili tutti" - Crosetto "Con la logica usata per Toti sarebbero arrestabili tutti" - Suppongo potrebbero anche arrestare la maggior parte dei Magistrati. La carcerazione preventiva non nasce come strumento di intimidazione o per aumentare l'audience di un'inchiesta. Nasce per impedire ...

Riformare sì la giustizia ma non per ostacolarla - Riformare sì la giustizia ma non per ostacolarla - A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

Toti apre alle dimissioni, Crosetto: «Con questa logica si arrestano anche le toghe» - Toti apre alle dimissioni, Crosetto: «Con questa logica si arrestano anche le toghe» - Un futuro politico in bilico. Giovanni Toti ora non esclude il passo indietro. «Il mio assistito sta valutando», fa sapere il legale Stefano Savi alla vigilia dell’interrogatorio ...