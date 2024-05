Risanamento del ponte di barche | Lavori al via solo dall’autunno

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Ildinon si chiuderà adesso, ma dopo l’estate in modo da consentire agli operatori commerciali di lavorare in tranquillità nella bella stagione. Poi saranno effettuati i". A rassicurare gli operatori che gravitano attorno al collegamento è Carlo Maiocchi, portavoce del comitato Ticino 2000 che da anni monitora la situazione dele vigila sulle sue condizioni. È da tempo che si aspetta il via all’intervento che dovrebbe rimettere a posto l’importante l’attraversamento ammalorato. "Aipo ha chiesto un’integrazione al progetto – spiega Maiocchi –. Appena il livello del fiume si abbasserà, l’amministrazione provinciale effettuerà l’integrazione richiesta. Poi si potranno appaltare i. Nell’attesa si faranno interventi tampone".

Torre d’Oglio (Mantova) – A una settimana di distanza dalla precedente chiusura, torna off limits il ponte di barche di Torre d'Oglio che si trova sulla strada provinciale che collega Mantova a Viadana. Per “l' Innalzamento anomalo del livello del ...

