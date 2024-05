Sei troppo bravo - impegnati di men - i tuoi compagni sono a disagi -, le parole della docente allo studente plusdotato Genitori infuriati | Atteggiamento pericoloso

Un'insegnante di una scuola primaria del Salento ha chiesto a un padre che il figlio si impegnasse di meno in classe, poiché la sua bravura causava disagio tra i compagni . Questo "consiglio", come riferisce Repubblica, ha scatenato l'ira dei ...

Tmw, Ceccarini: "Lukaku guadagna troppo, il Napoli preferisce altri profili" - Tmw, Ceccarini: "Lukaku guadagna troppo, il Napoli preferisce altri profili" - Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...