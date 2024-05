Per combattere i pirati si devono chiudere i porti?

(Di venerdì 10 maggio 2024) La pirateria è sicuramente un problema, ma la censura indiscriminata gestita dalla burocrazia è più pericolosa e non è la soluzione. In Italia si stima che oltre tra film e eventi live il 42% delle volte viene visto di frodo. Una cifra talmente alta da dover ripensare a mio avviso il meccanismo di business stesso del settore che vive ancora con logiche di modelli di business obsoleti anche per tutelare l’occupazione di circa 10 mila persone in Italia messe a rischio da questi meccanismi. La soluzione dell’AGCOM è stata di attivare un sistema di censura dei siti. Da febbraio 2024 è attivo Piracy Shield per bloccare i siti fraudolenti. La procedura di tutela richiede che tutti vadano a verificare se il loro IP è stato bloccato ogni giorno ed eventualmente contestare la decisione. Non è sicuramente una buona idea dal punto di vista tecnico perché bloccando gli IP anche se fosse stato ...

One Piece: tutti all'arrembaggio con questo cosplay di Luffy al femminile - One Piece: tutti all'arrembaggio con questo cosplay di Luffy al femminile - La cosplayer ellychan96 porta in vita il capitano Luffy in un modo unico in questo cosplay ispirato al mondo di One Piece.

One Piece, buon compleanno Luffy: futuro Re dei Pirati - One Piece, buon compleanno Luffy: futuro Re dei pirati - Ogni nuovo giorno, Luffy di One Piece solca i mari con la sua ciurma, sempre alla ricerca di nuove avventure e tesori nascosti. Il suo cappello di paglia ...

ONE PIECE: i 10 personaggi più potenti dell'incredibile incidente di Egghead - ONE PIECE: i 10 personaggi più potenti dell'incredibile incidente di Egghead - La saga di Egghead inaugura l'inizio dell'arco narrativo finale di One Piece, ma quali sono i personaggi più potenti apparsi in questi capitoli del manga