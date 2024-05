Quali sono le città più ricche del mondo | 2 italiane in classifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ancora una volta è New York la metropoli con il maggiore numero di residenti milionari. Lo rivela ladelle 50piùdelstilata dalla società di consulenza Henley & Partners, specializzata in trasferimenti di capitali in tutto il globo, in collaborazione con la società internazionale di data intelligence New World Wealth. Secondo l’aggiornamento del 2024 della rilevazione, nella Grande Mela lazza totale degli abitanti supera i 3mila miliardi di dollari, un ammontare superiore a quella della maggior parte dei principali paesi del G20, tra ianche l’Italia. In questa graduatoria gli Stati Uniti la fanno da padroni con 11, tra cui le prime due e la sesta, mentre il nostro Paese fa la sua apparizione con Milano e Roma. Il ...