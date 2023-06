Ultime Notizie – Ricco Amplifon ‘abbiamo un piano di sostenibilità di 13 obiettivi’

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “La nostra attenzione al tema ambientale è molto legato alle specificità della nostra azienda. Abbiamo undidi 13 obiettivi su quattro dimensioni, prodotto e servizio delle persone, comunità, etica e ambiente. Nel nostro caso c’è una forte componente sociale facciamo i test per l’udito gratuiti, che permettono ai sistemi sanitari di tutto il mondo di risparmiare 300 milioni di euro l’anno. Facciamo molta consulenza, e attraverso le nostre campagne raggiungiamo 200 milioni di persone”. Lo ha detto Salvatore, global chief communications officer di, nel corso dell’evento ‘Corporate communication e digital: la comunicazione quale strumento al servizio del purpose aziendale’ al palazzo dell’Informazione sede di Adnkronos . “Ci rivolgiamo ai giovani. Gli under 35 che possono perdere ...

Rinnovo dello smart working sì, ma solo a metà. Tra le modifiche al decreto Lavoro all'esame della commissione Affari sociali del Senato, il governo Meloni sta infatti per inserire la proroga del ...Rune - Ruud è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros:, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming. Danimarca contro Norvegia, atto quinto. che nelle...Il laparocele, cos'è l'ernia di cui soffre il Papa L'arrivo al Gemelli. Bergoglio sarà al decimo piano Poco dopo le 11 il Papa ha lasciato il Vaticano in auto Il ricovero per intervento di laparotomia ...

Guerra Ucraina Russia, news. Diga distrutta, Zelensky: è bomba ambientale. DIRETTA Sky Tg24

Il 23enne azzurro Pietro Arese ha vinto la gara dei 1500 metri a Bydgosccz, in Polonia, con un ottimo crono di 3.33.56, a soli 78 centesimi dal primato italiano ...Con questi obiettivi l'Amministrazione comunale ha avviato nei giorni scorsi uno degli interventi più articolati e approfonditi degli ultimi decenni sul verde pubblico cittadino. Un lavoro di potatura ...