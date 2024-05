Da bambino giocavo poco distante Così l’ex Ceo di Google ha deciso di dare un milione di euro per la torre Garisenda a Bologna

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ceo e presidente di, Eric Schmidt, ha donato undiper il restauro della, una delle due torri di. Si tratta della cifra più ingente che il comune diha raccolto fino a ora. Dallo scorso dicembre fino a oggi, infatti, numerosi imprenditori, insieme a banche e istituzioni, si sono mobilitati per sostenere la città nel salvataggio del monumento a rischio crollo e per cui è stata attivata una raccolta fondi. La notizia è stata rivelata dal Resto del Carlino e poi confermata dal Comune di. Schmidt è stato ceo didal 2001 al 2011 e poi presidente esecutivo dal 2011 al 2015. A legarlo aè la sua infanzia, daha vissuto nel ...

Costruzioni, dal 14 al 15 maggio Rebuild 2024, focus su nuovo modello per transizione settore - Costruzioni, dal 14 al 15 maggio Rebuild 2024, focus su nuovo modello per transizione settore - (Adnkronos) - "L’intera filiera delle costruzioni si trova ad affrontare alcune delle sfide più decisive di sempre", afferma Roberto Pellegrini, pr ...

Jacomuzzi: "Napoli, serve il comandante. Spalletti non sentiva nessuno" - Jacomuzzi: "Napoli, serve il comandante. Spalletti non sentiva nessuno" - L'ex direttore sportivo del Napoli Carlo Jacomuzzi ha parlato della squadra azzurra da rifondare attraverso l'intervista a Radio Punto Nuovo.

Dall'ex n.1 di Google Eric Schmidt un milione per la Garisenda: da bambino visse a Bologna - Dall'ex n.1 di google Eric Schmidt un milione per la Garisenda: da bambino visse a bologna - – Una donazione da un milione di euro per la Garisenda. E’ la cifra più ingente finora stanziata per salvare il simbolo di bologna a rischio crolli. Il… Leggi ...