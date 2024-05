Nadal | Ritiro? Amo ancora giocare - ma il mio corpo non riesce a resistere tante settimane di fila

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Domani Rafaesordirà agli Internazionali d’Italia, a Roma. In conferenza stampa, ha parlato delle sue condizioni fisiche e del torneo che lo aspetta.: «Se parlo di, non è perché non sia più felice di» «Ho trascorso diversi giorni a casa riposando dopo Madrid, sono venuto a Roma e ho potuto allenarmi. Entusiasta diqui, dove conservo ricordi indimenticabili. È il mio terzo torneo die questa è una buona notizia. Devo continuare a guardare giorno per giorno, ma sono contento di come mi sento. È un buon momento anche se i risultati non corrispondono. Mi diverto a. Sono felice di fare quello che faccio. Quando parlo di, non è perché non sono più felice dio non mi sento ...

