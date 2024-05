Chi è Incoronata Boccia - vicedirettrice del Tg1

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è ladel Tg1. Scopriamo meglio chi è l’ex conduttrice (anche) di Uno Mattina Weekly. La carriera e la vita privata diNata ad Abbasanta, in provincia di Oristano, all’inizio degli anni Ottanta, al termine delle scuole superiori sceglie di trasferirsi a Roma per seguire gli studi e completare la sua formazione in Scienze della Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma. Si laurea iniziando poi a seguire sempre più la sua passione per il giornalismo. Il suo debutto in televisione avviene sul Tg5 dove sostituisce il volto di punta del canale Mediaset, ovvero Enrico Mentana. Poco dopo, nel 2001, entra nella redazione del programma Rai “La vita in diretta”, ai tempi con Michele Cucuzza alla conduzione. Lì è inviata nei casi di cronaca. Sceglie poi ...