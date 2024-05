730 2024 online semplificato | guida alla consultazione e compilazione - passo per passo

(Di martedì 7 maggio 2024) Dallo scorso 30 aprile è disponibile il modello 730/, al momento per la sola visualizzazione da parte dei contribuenti. Per modificarlo e inviarlo invece si deve aspettare il prossimo 20 maggio. Una versione nuova e più snella di predei dati dei contribuenti è al centro di tutto, con un’interfaccia un po’ diversa rispetto a quella dello scorso anno. Chi opta per l’inviosi trova quindi davanti voci diverse e più intuitive, e non dovrà più conoscere quadri, righi e codici, ma saràto con parole più informali e semplici. Ci saranno ad esempio nuova sezione “casa”, una per le “spese sostenute”, e le informazioni su coniuge e figli ...

