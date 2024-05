Traffico Roma del 08-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità proseguirà fino a venerdì prossimo 10 maggio è la festa Aurelia 817 l’abbattimento di 14 piante ad alto fusto su viale del Policlinico chiuso alnel tratto compreso tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università in entrambi i sensi di marcia deviazioni anche per il trasporto pubblico possibili ripercussioni per ilin Viale Regina Elena e sullo stesso viale dell’Università altri lavori di potatura in Viale Manzoni fino al 18 maggio anche qui modifiche alla viabilità E possibili difficoltà di circolazione in tutta l’area circostante E questa sera alle 22 è prevista una processione con partenza da via della Magliana fino a Piazza Madonna di Pompei deviazioni per il trasporto pubblico di zona mentre domani mattina a Porta Pia ...