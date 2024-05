Un regalo a Putin Ecco il premio per uccidere Zelensky

Ricordate quando il Nostro dichiarò che la Nato era in stato di “morte cerebrale”, solo per polemizzare con il presidente turco Erdogan? Ebbene, L’ultima macronata riguarda invece l’ipotesi di inviare truppe occidentali, quindi Nato sul terreno in ...

L'ennesimo complotto per uccidere Volodymyr Zelensky questa volta è stato ordito in seno agli stessi servizi segreti incaricati di difenderlo. Il piano sventato da Kiev, l'ultimo di...

Ucraina, in arrivo dalla Germania un prototipo di proiettile che può colpire fino a 100 chilometri - Ucraina, in arrivo dalla Germania un prototipo di proiettile che può colpire fino a 100 chilometri - Nell'ambito degli aiuti militari che l'Ucraina continua a richiedere all'Occidente per affrontare l'offensiva russa, l'importanza delle munizioni non può essere certamente sottovalutata. È in questo ...

