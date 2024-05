Rissa a Di Martedì | Attenzione a dirlo - Minaccia? Ospiti infuriat - ecco cosa è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Oramai i talk show dedicati alla politica non hanno ragione d’esistere se non si crea un parterre di invitati potenzialmente propensi allo scontro e alle reciproche punture di veleno. Se ci fate caso, gli agitatori di professione, da una parte e dall’altra, sono sempre gli stessi, forse premiati per l’ardore che mettono nei propri interventi e nelle polemiche che non mancano mai. Una campionessa del settore è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti, nota essenzialmente come moglie di Nicola Fratoianni, segretario dello stesso partito. Sovente il suo interlocutore è il giornalista Mauro Mazza, notoriamente orientato verso il centrodestra. Ebbene, Mazza e Piccolotti erano entrambia Di, condotto su La7 da Giovanni Floris. L’argomento del contendere era lo sciopero della Rai, quello che si è risolto in un mezzo flop, ...