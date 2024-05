Ue - ' il nuovo assegno di inclusione aumenta la povertà'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Si prevede che l'dideterminerà una maggiore incidenza dellaassoluta e infantile (rispettivamente di 0,8 punti percentuali e 0,5 punti percentuali) rispetto al regime precedente". E' quanto si legge nell'analisi sulla convergenza sociale dedicata all'Italia condotta dalla Commissione Ue nel quadro del semestre europeo. "Nonostante alcune misure di accompagnamento positive, si prevede che criteri di ammissibilità più rigorosi" al sostegno introdotto a gennaio "ridurranno l'impatto per allievare ladelregime", scrive Bruxelles.

