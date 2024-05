Confermata la condanna a più di 19 anni per l’uomo che ha accoltellato 6 persone nel supermercato di Assago

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni per l'anarchico Alfredo Cospito , detenuto al 41 bis, e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino

Accoltellò persone a caso nel centro commerciale uccidendone una: per Andrea Tombolini confermati in appello 19 anni di carcere - Accoltellò persone a caso nel centro commerciale uccidendone una: per Andrea Tombolini confermati in appello 19 anni di carcere - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 19 anni e 4 mesi di reclusione per Andrea Tombolini, il 46enne che il 27 ottobre del 2022 accoltellò 6 persone nel centro commerciale ...

La vita superlusso di Teddy Nguema, il figlio del presidente della Guinea Equatoriale - La vita superlusso di Teddy Nguema, il figlio del presidente della Guinea Equatoriale - La Guinea Equatoriale è un’ex colonia spagnola ricca di petrolio. La famiglia al potere si destreggia fra Stati Uniti e Cina e chi si mette di traverso finisce in carcere ...

