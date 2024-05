Busto, si arrampica su un traliccio in stazione: ritardi e rallentamenti sulla circolazione dei treni - busto, si arrampica su un traliccio in stazione: ritardi e rallentamenti sulla circolazione dei treni - L’uomo, un clochard che bazzica la zona, ha chiesto di parlare con il sindaco Emanuele Antonelli. Il primo cittadino si è recato sul posto e lo ha convinto a scendere ...

Tentato omicidio nei pressi di Saronno, arrestato un 28enne - Tentato omicidio nei pressi di Saronno, arrestato un 28enne - “Buongiorno chiamo dalla stazione di Saronno Sud, c’è un ragazzo che ha preso ... del Nucleo operativo della Compagnia di Saronno e coordinate dalla Procura di busto Arsizio, hanno dovuto fare i conti ...