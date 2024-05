Fine di un’era | il leggendario negozio Renato chiude dopo 65 anni di storia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È il termine di un’epoca per il commercio aretino con la chiusura di, uno dei negozi più longevi e amati del centro.65di attività, ilcede il passo alla catena Pull and Bear, segnando ladi una pietra miliare nel panorama commerciale locale. Fondata nel lontano 1959 daSantini, ilè diventato nel corso degliun punto di riferimento per generazioni di clienti. Dai primi passi nell’abbigliamento e nei tessuti fino alla vasta offerta di biancheria per la casa, abbigliamento per uomo, donna e bambino, e abiti da sposa,ha saputo adattarsi ai cambiamenti dei tempi mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità e al servizio. Ladel...

Cerca di rubare in un supermercato, ma rimane incastrato in una finestra e muore . È successo nella notte del 29 aprile a Corciano, in provincia di Perugia , dove un uomo tunisino di 34 anni è stato ritrovato senza vita a penzoloni da una piccolissima ...

Cerca di rubare in un supermercato, ma rimane incastrato in una finestra e muore . È successo nella notte del 29 aprile a Corciano, in provincia di Perugia, dove un uomo tunisino di 34 anni è stato ritrovato senza vita a penzoloni da una ...

Pnrr, Gentiloni e Commissione: pagamenti Ue non oltre fine 2026 - Pnrr, Gentiloni e Commissione: pagamenti Ue non oltre fine 2026 - Bruxelles, 8 mag. (askanews) – La Commissione europea ha confermato oggi, durante il briefing quotidiano per la stampa, l’avvertimento di stamattina del Commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, seco ...

Morta in negozio appena iniziato il lavoro, il titolare: "Diceva a tutti di essere felice di essere qui" - Morta in negozio appena iniziato il lavoro, il titolare: "Diceva a tutti di essere felice di essere qui" - «Era una donna benvoluta da tutti: tanti la conoscevano» raccontano ancora Daniele e Rita, i titolari del negozio. Anche per questo ... Un obiettivo raggiunto a fine aprile. Forse anche per questo, ...

La firma dell’Accordo di Associazione Ue con San Marino e Andorra è attesa “entro l’autunno” - La firma dell’Accordo di Associazione Ue con San Marino e Andorra è attesa “entro l’autunno” - Bruxelles - L'accordo c'è, l'intesa è finalizzata, ma per l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione dell'Unione Europea con San Marino ...