Abi - lascia il direttore generale Sabatini

Il Napoli , nonostante i risultati, resta una società ambita, quest’oggi è arrivata una autocandidatura per la dirigenza. Una stagione negativa non può macchiare una intera storia e gli ultimi 14 anni. Il Napoli resta una società riconosciuta in ...

"Al Policlinico di Milano basta essere graditi al direttore generale per far carriera ". Lo denuncia Carmela Rozza, consigliera dem in Regione Lombardia. "In ospedale bandi su misura, i vincitori sono noti con settimane di anticipo"Continua a ...

KATO A LOS ANGELES NOMINATO VINCITORE DEL RESY ONE TO WATCH AWARD 2024 DA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS - KATO A LOS ANGELES NOMINATO VINCITORE DEL RESY ONE TO WATCH AWARD 2024 DA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS - Agli inizi del 2022, Yao e Bailey hanno trasferito Kato in una nuova sede ampliata e con licenza completa presso il ROW DTLA nell'Arts District di Los Angeles, promuovendo il direttore generale di ...

I giovani, il voto e il futuro: intervista al senatore Etelwardo Sigismondi - I giovani, il voto e il futuro: intervista al senatore Etelwardo Sigismondi - 06:00 Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau 06:30 Primepagine, a cura di Cristiana Pugliese 07:00 Rassegna di geopolitica, a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale, a cura di Da ...

Foreste, inaugurato ad Albenga intervento di forestazione con sostegno di Arca Fondi e Bper - Foreste, inaugurato ad Albenga intervento di forestazione con sostegno di Arca Fondi e Bper - Con il nuovo capitolo del progetto Arca Oxygen Plus qui ad Albenga, sottolinea Simone Bini Smaghi, Vice direttore generale e Responsabile Direzione Commerciale di Arca Fondi Sgr, "non solo abbiamo ...