'Di che sangue sei', al via progetto Sobi per promuovere inclusione - 'Di che sangue sei', al via progetto Sobi per promuovere inclusione - Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - “Di che sangue sei Tutti i modi di dire sangue”. Questo il fil rouge che lega gli 8 podcast interpretati da ...

Assegnati i fondi per la formazione degli animatori degli oratori di Roma - Assegnati i fondi per la formazione degli animatori degli oratori di Roma - Il Centro Oratori Romani ha annunciato, come previsto dal bando dello scorso aprile, il finanziamento dei progetti formativi di cinque reti di oratori in varie parti della città. Parliamo di realtà ch ...

Borussia Dortmund da Hummels a… Hummels (e non solo): i sei reduci della finale persa nel 2013 si ritroveranno a Wembley per vendicarsi - Borussia Dortmund da Hummels a… Hummels (e non solo): i sei reduci della finale persa nel 2013 si ritroveranno a Wembley per vendicarsi - Sei reduci sui diciotto che il 25 maggio 2013 giocarono a Wembley e persero 2-1 la finale Champions contro il Bayern Monaco: diciamo che all’interno del Borussia Dortmund ci sono motivazioni forti per ...