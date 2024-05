Migranti - il governo estende il numero dei Paesi sicuri | rimpatri più facili e veloci per i clandestini

Nei centri in Albania anche chi arriva da Bangladesh, Sri Lanka, Egitto e Camerun. Albano: “I giudici dovranno verificare se sono davvero luoghi non pericolosi”

"Rimpatri dei migranti irregolari più semplici". Si allunga la lista dei Paesi sicuri - "Rimpatri dei migranti irregolari più semplici". Si allunga la lista dei paesi sicuri - L'Italia ha aggiornato la lista dei paesi sicuri, ossia quelli verso i quali è possibile rimpatriare i migranti che arrivano irregolarmente nel nostro Paese. La lista è stata prevista dall'articolo ...

Emigrazione, Cgie, Mangione: ricordo Michele ferita, in plenaria elezioni, regolamento e riforme - Emigrazione, Cgie, Mangione: ricordo Michele ferita, in plenaria elezioni, regolamento e riforme - Roma, 8 mag. - "Il ricordo di Michele, il nostro segretario generale che non abbiamo più, è per noi ancora una ferita viva e palpitante". Così Silvana Mangione, vicesegretaria generale del CGIE per i ...

