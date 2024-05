La modella 24enne Lauren Wasser perde entrambe le gambe dopo aver usato gli assorbenti interni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è unache a 24 anni è stata ricoverata in fin di vita nell’ospedale di Santa Monica, in California, perutilizzato degli. Purtroppo ha persolea causa della cosiddetta Sindrome da shock tossico. La tragedia è avvenuta nel 2012, ma oggi la donna racconta la sua disavventura cercando di non rinunciare mai all’ottimismo.Leggi anche: Allarme streptococco in Giappone: il batterio “carnivoro” paralizza anche il calcio Il drammatico racconto diSecondo quanto raccontato da lei stessa,durante le mestruazioni aveva deciso di usare deglicome ...