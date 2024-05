Caro Marco Tarquinio - ci vorrebbe più rispetto per i valori fondamentali del PD

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo aver letto oggi su Repubblica l’intervista aho deciso di scrivere questa breve riflessione. Parto intanto da ciò che ci unisce: il pacifismo e la visione inclusiva sull’immigrazione. Poi, purtroppo, c’è il tanto che ci divide e sul quale gli chiedo maggiore, visto che molti di questi temi sono da tempo leggi dello Stato. Penso asui quali ho letto, con dolore, parole contrastanti: da “l’aborto non è un diritto” a “per crescere un figlio è essenziale una figura femminile materna”, fino a “ho contestato l’articolato della legge sulle unioni civili“. Tralascio i commenti ovvi sull’interruzione volontaria di gravidanza e sull’evocazione dell’immagine patriarcale e stereotipata della donna-madre, e penso con terrore a come, una volta eletto in UE, voterà ...

