Barbiere ucciso a Castel Volturno - padre e figlio imputati per omicidio volontario aggravato

Resta in carcere la donna che ha ucciso uomo con forbici - Resta in carcere la donna che ha ucciso uomo con forbici - UDINE, 08 MAG - Silvia Comello, la 42enne di Reana del Rojale (Udine), fermata dai carabinieri per l'omicidio di Stefano Iurigh, di 43 anni, nell'abitazione di lui, sabato sera a Bicinicco, resta in c ...

Le università israeliane sono torri d’avorio e d’acciaio - Le università israeliane sono torri d’avorio e d’acciaio - Le università israeliane sono state progettate e costruite per fungere da pilastri dell’ingegneria demografica regionale e dell’espropriazione palestinese. di Maya Wind (*) Agosto 2014. (...) ...

Omicidio del barbiere a Castel Volturno, lo strazio della moglie: “Ucciso davanti ai miei occhi” - Omicidio del barbiere a Castel Volturno, lo strazio della moglie: “ucciso davanti ai miei occhi” - “Ho visto mio marito morire davanti agli occhi e il suo assassino andare via con le mani sporche del suo sangue”. Piange più volte, dal banco dei testimoni nell’aula della Corte d’Assise del tribunale ...