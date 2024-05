(Di mercoledì 8 maggio 2024) Milano, 8 maggio– Non solo il crollo del cantiere a Firenze, la strage di Suviana e l’ultimo episodio che si è verificato a Palermo: le morti sulsono un tema, o meglio un problema all’ordine del giorno e lanon è esente dalla lunga lista dove sono riportati i nomi di chi ha perso la vita lavorando. Ilsta raggiungendo numeri impressionanti e dal primo gennaio al 31 marzo, i dati Inail riportano chegiorno insi denunciano circa 380 infortuni sulduee mezzo scarsi muore una persona. I dati, emersi nel corso dell'intervento della segretaria regionale Cisl Roberta Vaia a un convegno unitario dei, rendono chiaro lo stato in cui versa la sicurezza ...

La festa del 1° Maggio , nota anche come festa dei Lavoratori o festa del Lavoro , è una celebrazione internazionale dedicata al movimento operaio e ai diritti dei lavoratori. La giornata festiva, nonostante l'annuncio del maltempo, è in genere ...

Opportunità lavorative migliori per chi studia, ma in Lombardia circa il 26% della popolazione tra i 25 e i 49 anni ha un titolo che non va oltre la terza media . I tassi di occupazione restano, per ora, comunque buoni rispetto al resto del Paese, ...

Lavoro, in Lombardia un morto ogni due giorni nei primi tre mesi del 2024: l’allarme dei sindacati - lavoro, in lombardia un morto ogni due giorni nei primi tre mesi del 2024: l’allarme dei sindacati - Oltre ai decessi, si denunciano circa 380 infortuni ogni giorno. La segretaria regionale Cisl chiama in causa la Regione: “Può apportare miglioramenti sul tema” ...

Nel 2024 in Lombardia ogni 2 giorni e mezzo una persona muore sul lavoro - Nel 2024 in lombardia ogni 2 giorni e mezzo una persona muore sul lavoro - MILANO – Dal primo gennaio al 31 marzo 2024, in base a dati Inail, ogni giorno in lombardia si denunciano circa 380 infortuni sul lavoro e ogni due giorni e mezzo scarsi muore una persona, sempre sul ...

Zamperini (FdI): “identificati aggressori rissa stazione Lecco. Grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine” - Zamperini (FdI): “identificati aggressori rissa stazione Lecco. Grazie al lavoro delle Forze dell’Ordine” - Sono stati identificati otto degli aggressori della rissa in stazione a Lecco avvenuta l’11 aprile scorso. Si tratta di giovanissimi ...