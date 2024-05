Processo Alice Neri - il collega che era con lei la sera dell’omicidio non riconosce Gaaloul

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Al via la fase istruttoria delper l'omicidio di. In aula Marco Cuccui, ilche era con lei prima della scomparsa, non è riuscito a confermare che Mohamed, unico a sedere sul banco degli imputati, fosse lo stesso che aveva visto quellae che, dopo la sua partenza dallo Smart Cafè di Concordia, si è avvicinato all'auto della donna.

