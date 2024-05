Ginnastica artistica - il futuro dell’Italia strizza l’occhio | la stella Giulia Perotti e la nidiata che ha brillato agli Europei

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha strabiliatojuniores di, conquistando ben cinque mede di fronte al proprio pubblico di Rimini: oro al corpo libero, oro alle parallele asimmetriche, argento nel concorso generale individuale, argento con la squadra, bronzo alla trave. La giovane piemontese è stata la ragazza copertinatra le under 16, in una delle sue ultime uscite nella categoria giovanile prima di passare tra le grandi (sarà una senior a partire dal 1° gennaio 2025). La classe 2009 (spegnerà quindici candeline il prossimo 29 agosto) ha mostrato delle doti tecniche e agonistiche davvero rimarchevoli, regalando una verve ginnica gradevole in pedana e rivelandosi estremamente pacata anche al di fuori del campo gara. La ...

