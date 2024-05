Che cos’è il Mommy Makeover - l’intervento che rivoluziona il corpo post-parto

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ilè il nome che racchiude una serie di interventi estetici, chirurgici e non, specifici per una donna che ha appenarito. Può essere personalizzato a seconda delle esigenze di una paziente, ma solitamente si concentra su addome e seno. L’aumento di peso durante e al termine di una gravidanza sono fattori fisiologici. Per recuperare la forma sono sufficienti dieta ed esercizio fisico. Tuttavia, nei casi più ostinati di accumulo adiposo o in presenza di patologie vaginali, può essere utile il ricorso al chirurgo o a tecnologie di medicina estetica. L’obiettivo non è certo demonizzare ildi una donna che ha appenarito, quanto fornire, a coloro che lo ritengono opportuno, una soluzione immediata. Vediamo quali parti delsono interessate dal ...