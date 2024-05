Si sta come Christian Cage nel main event

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Nel wrestling esistono quei wrestler che stanno bene ovunque. Non sono tanti, a dir la verità. Però, ad esempio, abbiamo visto a Backlash tornare in auge AJ Styles. Si sapeva avrebbe perso, ma ha rappresentato subito l’avversario ideale per il titolo mondiale. La AEW si è affidata acascare in piedi, in qualunque momento. Swerve aveva infatti la necessità di un avversario spendibile. Se dovesse perdere, non succederebbe nulla. Ed ha il peso di una storia più che ventennale, fatta di tantissimi successi e di uno stint recente da campione TNT che lo ha imposto in una nuova veste. Il Patriarca ha ripagato subito la fiducia. L’aggressione in quel di Dynamite ha messo un punto: superarlo non sarà semplice. Anche per gli assist continui dei fidati Nick Wayne e Killswitch. Che inevitabilmente rendono in ...