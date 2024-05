Il foraging - l’arte di raccogliere le erbe e frutti commestibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo la pandemia e i periodi di lockdown le persone hanno riscoperto il piacere del contatto con la natura declinato in molti modi diversi. Già da qualche tempo è stato ripreso e rivalutato il, ossia la raccolta diselvatici che avviene non casualmente, ma in modo consapevole. Si tratta di una pratica antica, che va fatta da chi è davvero un esperto o un’esperta del settore e conosce bene caratteristiche, proprietà, benefici ed eventuali rischi e pericoli degli elementi vegetali. Nel mondo occidentale ilè stato riportato alla ribalta anche da famosi chef che arricchiscono le loro creazioni a partire da un tocco green, scelto direttamente da loro in mezzo al verde. Il rito ha origini ancestrali ed è tuttora presente, come metodo sistematico e quotidiano, in culture come quelle degli ...