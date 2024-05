Sfilare in discarica | se una passerella nel deserto del fast fashion dà nuova vita ad abiti buttati

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Neldi Atacama, in Cile, miglia di tonnellate diusati vengono gettati e bruciati tra le dune: viene chiamata la "del" ed è il simbolo dell'impatto ambientale devastante dell'industria della moda. Un collettivo di attiviste ha deciso di creare una collezione con quei capi dandoa unadistopica tra i resti.

