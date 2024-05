Roma - i cittadini dicono no al biodigestore di Casal Selce | contestato Gualtieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Residenti dicontestano in strada il Sindaco di, Roberto“no” al progetto del. Residenti protestano contro il– Ilcorrieredellacitta.comContestazione ai danni del Sindaco diquest’oggi a. Ad accogliere Robertocon cartelli di disapprovazione i residenti della zona, che si oppongono al progetto per la creazione di un. La struttura sorgerebbe, secondo gli studi, a pochi passi dall’area in cui sorge la discarica di Malagrotta, cui il Comune capitolino proprio oggi ha pubblicato la chiusura della gara d’appalto per i lavori che porteranno alla ...