Ucraina | ultime notizie Nyt | «la diga in Ucraina è esplosa dall’interno» Oltre 2 600 case allagate nel Kherson

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un “gruppo di sabotatori ucraini” ha fatto saltare in aria nella regione di Kharkiv una conduttura che trasporta ammoniaca dalla Russia al porto di Odessa, provocando feriti tra la popolazione e dispersione di ammoniaca nell’ambiente, riferisce il ministero della Difesa russo. Zelensky: ’Un’enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero’. Circa 42mila persone a rischio inondazioni dopo che laNova Kakhovka è stata colpita, causando molti morti e migliaia di evacuati. L’intelligence americana tende a ritenere la Russia colpevole. Su questo attacco Erdogan propone un’indagine internazionale. Il cardinale Zuppi, inviato del Papa a Kiev, è stato ricevuto da Zelensky. «Missione utile sulla via della pace», commenta la Santa Sede

Diga di Kakhovka, è una catastrofe. Zelensky: "Enorme chiazza di petrolio verso il Mar Nero" - Diga, occupanti: non è vero che sono morti 300 animali in uno zoo - Diga, occupanti: non è vero che sono morti 300 animali in uno zoo RaiNews

Guerra d’Ucraina – debito Usa – Lo speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy ha dichiarato che non approverebbe una legge volta ad aumentare gli aiuti militari all’Ucrai ...(ANSA) - NEW YORK, 07 GIU - La diga in Ucraina sarebbe esplosa dall'interno. Lo riporta il New York Times citando alcuni funzionari ucraini, con i quali molti esperti sarebbero d'accordo considerato c ...