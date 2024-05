Miro Radici e Radici Group: "Due aziende differenti" - miro radici e radici Group: "Due aziende differenti" - Errata corrige su presunta associazione di miro radici con radici Group. Processo per fallimento Miniliner srl: accuse di bancarotta fraudolenta e dissesto finanziario.

Operazioni finanziarie spregiudicate e fallimento. Fra i sei imputati a processo anche Nicola Radici - Operazioni finanziarie spregiudicate e fallimento. Fra i sei imputati a processo anche Nicola radici - Sei imputati a processo per il fallimento della società Miniliner srl, accusati di operazioni finanziarie discutibili. Tra loro Nicola radici, figlio del presidente di radici group. Prossima udienza i ...

Nicola Radici, il pm chiede 5 anni per bancarotta: «Titoli spazzatura per risanare Miniliner» - Nicola radici, il pm chiede 5 anni per bancarotta: «Titoli spazzatura per risanare Miniliner» - Il pm Emanuele Marchisio legge una mail di Nicola radici che definisce «confessoria». È del 22 aprile 2012, ma solo ora il processo è arrivato alle battute finali: «Mio padre è diventato presidente di ...