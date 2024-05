Niente tagli al trasporto pubblico Il Comune risponde alle polemiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Nessuno di chilometri per ildell’Orvietano, ma solo interventi di riorganizzazione per garantire a tutti i cittadini un servizio più efficiente e funzionalediverse esigenze". A dirlo è l’assessore comunale Gianluca Luciani della Lega. "Il nuovo servizio nasce da una rimodulazione del traportoattuale che con le stesse risorse vedrà servito un territorio più esteso, consentendo così, anche a chi risiede in zone periferiche non servite dal normale serviziodi linea, di recarsi in centro città in bus – spiega Luciani –. Un sistema che è stato sperimentato con successo in alcuni comuni umbri, tra cui quelli guidati dalla sinistra, dove nel corso del tempo si sono visti i risultati in termini di soddisfazione dell’utenza. Ecco perché le ...