Lavori al guado di via Settola | Il nostro ponticino va salvato Fa parte anche del Cammino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Non togliete ilsulla". E’ l’appello dei residenti de "I Ginanni", preoccupati per gli imminentidi eliminazione delche prevedonol’abbattimento della vecchia passerella. Tra le preoccupazioni c’èquella che il nuovo argine, destinato a chiudere il, impedisca il deflusso delle acque piovane nel torrente con un rischio, secondo gli abitanti, di allagamenti per le case vicine. Idi eliminazione delsono promossi dal Genio Civile e saranno eseguiti dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno che sta predisponendo il progetto esecutivo. La vecchia passerella pedonale è molto frequentata da chi cammina, corre o va in bici lungo l’argine dellaed è un ...