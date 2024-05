La Costituzione siamo noi - detto e fatto Così ogni iniziativa si ispira a un articolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Civil week, la settimana del volontariato, civismo, cittadinanza attiva arriva anche quest’anno a Cinisello Balsamo. Da domani al 16 maggio la nuova edizione dal titolo “Lanoi“, avrà un focus particolare sull’118, che interessa in prima persona la cittadinanza attiva, i volontari, gli enti del terzo settore insieme a tutti coloro che agiscono individualmente o in gruppo per il benessere delle comunità. L’è promossa dal Comune di Milano, Forum del terzo settore in collaborazione con il Centro servizi volontariato, con il sostegno di fondazioni di comunità e il patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana e una quindicina di Comuni tra cui Cinisello Balsamo. "Civil Week si propone di raccontare il senso civico dei cittadini, delle onlus, delle organizzazioni, delle ...