Serie Turca Kimse Bilmez

(Di sabato 3 giugno 2023) La è andata in onda sul canale turco Atv dal 11 giugno 2019 al 29 dicembre 2019. Indice Trama Trama prima puntata Trama seconda puntata Cast Trama In una remota epoca, un’incantevole connessione si formò tra Sevda, una giovane donna radiosa di vitalità, e Ali, un enigmatico individuo con un passato avvolto nel mistero. Una trama d’amore si intrecciò tra loro, creando un’atmosfera di magia e curiosità. Trama prima puntata Il destino riserva un cammino imprevedibile per Sevda, che, un giorno, viene scelta come volto di un marchio, avvicinandosi così al suo sogno di diventare una star. Con l’entusiasmo di una vita che sembra finalmente prendere una svolta positiva, la giovane si trova però scossa da una notizia inattesa. Scopre infatti che suo fratello è stato imprigionato nelle spietate mani di un mafioso chiamato “Il Pilota”, e che la sua vita sarà sacrificata se ...

La Ragazza e l’Ufficiale serie turca in prima serata su canale 5: quando in tv, cast e trama SuperGuidaTV

