Florilegio di Tiziana Cera Rosco L’erbario è forma di scrittura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024), artista e poetessa italiana, è protagonista della mostra ‘comedidella memoria tra uomo e natura’ che inaugura oggi, alle 18.30 nella sede di Startè di piazza Europa 16, visitabile fino al 10 giugno e che rientra nell’ambito delle iniziative culturali di De Portibus. La mostra, a cura di Paolo Asti, prevede durante il vernissage anche la presentazione del catalogo ‘Anthurium, Parla Mio Fiore’, edito da Campisano Editore, dal SiMuA, dall’Orto Botanico di Palermo, per poi guardare al modo dell’artista di intendere: non una raccolta di fiori come censimento botanico del giardino botanico in cui lei ha soggiornato, ma comepoetica della...