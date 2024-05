Nube tossica alla piscina di Guastalla - il racconto scioccante dei testimoni | Era una nuvola bianca e azzurra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Guast(Reggio Emilia), 10 maggio 2024 – “Stavamo lavorando nel bar, pochi minuti prima delle otto, quando abbiano notato alcuni ragazzi agitati all’esterno del locale. Sono uscito e ho visto unadi colore chiaro, accompagnata da un forte odore acre e fastidioso". A raccontare è Riccardo Bernardelli , uno dei titolari del Bar Sport, annesso al Centro Le Piscine di via Sacco e Vanzetti a Guast, dove ieri mattina è scattata l’emergenza durante una fase di travaso di sostanza acida all’interno di contenitori in uso al sistema di depurazione e pulizia delle acqua delle vasche. "Abbiamo chiuso subito le porte per evitare che il gas potesse entrare nei locali del bar – aggiunge Bernardelli – mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco, giunti dal vicino distaccamento. Non abbiamo registrato malori all’interno del bar, ma ...