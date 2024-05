Dipendenti comunali al lavoro accompagnati da cani o gatti | Aumentano la produttività

(Di venerdì 10 maggio 2024)in ufficio? "Riducono lo stress,ed empatia". Con questa filosofia l’esecutivo di Vizzolo ha approvato un regolamento che decreta la possibilità, per idel Comune, di portare i propri animali d’affezione sul posto di. "Rispetto alla possibilità di portare le proprie bestiole in Comune, sia da parte deiche da parte degli utenti, siamo sempre stati elastici. Ora il provvedimento formalizza delle regole, di educazione e buona convivenza, che per altro sono dettate anche dal buon senso", afferma la sindaca Luisa Salvatori, proprietaria di dueche più di una volta le hanno fatto compagnia in ufficio. "L’intento è venire incontro anche a quelle persone, che non vogliono lasciare ...

Da lunedì 8 aprile all’Università di Milano Bicocca entra in vigore una novità: tutti i dipendenti – professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario – potranno portare in ufficio i loro animali domestici, sia cani che ...

