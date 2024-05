Bari-Brescia oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio San Nicola valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di. La formazione pugliese ha un disperato bisogno di portare a casa i tre punti per alimentare le proprie speranze di salvezza, magari attraverso i playout. La formazione di Rolando Maran, dal suo canto, vuole vincere per ottenere un dei migliori piazzamenti in chiave playoff, anche se è certa di dover disputare il turno preliminare della prossima settimana. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 10 maggio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport 257, mentre ...

