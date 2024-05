Le alluvioni in Kenya dimostrano tutte le complessità dell’adattamento climatico

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Nyumba bado iko?», in swahili – lingua parlata ine in altri Paesi dall’Africa orientale – è un modo per chiedere se la propria casa esiste ancora. Tra i vicoli delle baraccopoli di Nairobi, molte persone fanno da giorni la stessa domanda. Inè la stagione delle lunghe piogge, da marzo a giugno. A inizio maggio, però, in soli due giorni i millimetri di acqua sono stati quelli che in media cadono nel Paese nel corso dell’intero mese. Le immagini satellitari mostrano il fiume Tana, il più lungo dello Stato, esondato oltre gli argini: intorno una palude di fango. Nell’area di Mai Mahiu, neloccidentale, è crollata una diga. L’acqua ha travolto i centri abitati e ha ucciso almeno quarantacinque persone. Secondo gli ultimi dati del governo, i civili ancora dispersi sono settantadue, gli sfollati oltre duecentomila, i ...

