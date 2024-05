Sindaco toglie una multa alla tatuatrice | È figlia di una sua amica - aperto un fascicolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dorio (Lecco), 10 maggio 2024 – Unada 5.000 euro elevata a unaper mancanza della Scia, e una successiva ordinanza di archiviazione del verbale emessa daldi Dorio, Massimo Vergani, 72 anni. Al quale ieri mattina è stato notificato un decreto di perquisizione da parte dei carabinieri della compagnia di Lecco, in esecuzione del provvedimento emesso dProcura di Lecco. L’ipotesi di reato con cui risulta attualmente iscritto sul registro degli indagati, è di abuso d’ufficio, scaturito appunto da una ordinanza emessa per archiviare il procedimento amministrativo a carico di una, elevato dai carabinieri di Bellano. La contestazione In seguito a un controllo svolto a settembre 2022, l’attività era stata infatti trovata priva di Scia, e quindi sanzionata per ...