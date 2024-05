Incaprettato in America Spunta un nuovo video | Vi pago la cauzione Gli agenti | è corruzione

(Di venerdì 10 maggio 2024)no nuovidell’arresto di Matteo Falcinelli, lo studente di 25 anni fermato e sottoposto alla manovra dell’hogtied restraict – mani legate ai piedi con le cinghie – dalla polizia di Miami nel febbraio scorso. In un filmato prima dell’incaprettamento, al quale fu sottoposto per 13 interminabili minuti nella stazione di polizia di North Miami Beach, Matteo piange disperato per le manette troppo strette e supplica glidi togliergliele. Grida e lamenti registrati nelle bodycam degli, ora in possesso della famiglia perché depositate al processo. Immagini difficili da guardare. Dieci minuti dopo, intorno alle 4.30 del mattino, lo studente verràe le manette saranno strette ancora più forti, tanto da provocargli lesioni ai nervi. Danni per i quali sarà sottoposto a ...

