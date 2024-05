Gaza - Netanyahu su Biden | spero supereremo le nostre divergenze

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminha detto che spera che lui e il presidente americano Joepossano superare le lorosulla guerra nella Striscia didopo cheha posto condizioni alla consegna di armi allo Stato ebraico. "Spesso siamo stati d'accordo, ma abbiamo avuto anche i nostri disaccordi. Siamo stati in grado di superarli eche riusciremo a superarli ora. Ma faremo quello che dobbiamo per proteggere il nostro Paese", ha spiegato ieri serain un'intervista al talk show americano 'Dr. Phil'. Parlando a Gerusalemme con il conduttore televisivo americano Phil McGraw, il premier israeliano ha sostenuto che lo Stato ebraico "non ha altra scelta" se non quella di distruggere i restanti ...

